Лифт, эскалатор, вагон и даже кухня: где может поджидать коронавирус

Если есть возможность не посещать такие места, лучше обойдите их стороной. О том, где можно незаметно подхватить Covid-19 — в материале Gazeta.SPb.ru.

Врачи и ученые предупреждают: коронавирус становится все более коварным. Так, по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. акад. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, у 10-15% переболевших в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, но даже врожденный. Специалисты призывают граждан относиться к своему здоровью ответственно и перечисляют места, где опасная инфекция может настичь совершенно неожиданно.

Риск заразиться Covid-19 возрастает при использовании лифта, предупреждает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Дело в том, что воздух в кабине плохо вентилируется, поэтому вирус после поездки инфицированного человека может некоторое время оставаться в пространстве. По возможности на свой этаж, если, конечно, он невысоко, лучше подниматься по лестнице.

Если говорить о недостаточном кондиционировании, то опасность для граждан в период пандемии представляют старые вагоны метро, заявил кадемик РАН и первый зампред комитета Государственной думы по образованию Геннадий Онищенко. Он советует носить в подземке маску, особенно в часы пик, во время высокой загруженности метрополитена. Еще одним местом повышенного риска, по мнению депутата, являются эскалаторы.

Кроме того, говорит Онищенко, вирус легко может передаваться на кухне в коммунальной квартире, ведь ею пользуются все жильцы. Разумеется, совсем не появляться в таком месте невозможно. Речь, вероятно, о том, чтобы не собираться вместе и особо там не задерживаться.

Напомним, что с 26 октября в Петербурге усилен контроль за соблюдением так называемого «масочного режима». Горожанам следует носить средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей: магазинах, аптеках, общественном транспорте и т.д. Отметим, что пандемия в нашем городе продолжает набирать обороты — по последним данным, в Петербурге зафиксировано более 4 тыс. летальных исходов.