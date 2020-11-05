Стало известно, из-за чего можно повторно заболеть коронавирусом

Специалисты установили фактор, который влияет на повторное заражение коронавирусом.

Об этом рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, не у каждого, кто переболел коронавирусом, может выработаться естественный иммунитет.

Он подчеркнул: повторное заражение возможно, передает радио Sputnik. Специалист также добавил, что повторное заражение происходит реже, чем первичное заболевание. Тем не менее, человек, который уже заболел, должен продолжать соблюдать все меры предосторожности. Не исключено, что еще раз проявившаяся инфекция может оказаться тяжелее.

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