В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может проявляться коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может проявляться коронавирус
Заложенность ушей является одним из вероятных признаков коронавируса. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре назвали еще один симптом заболевания коронавирусной инфекцией. О нем рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как сообщает РИА Новости, дополнительным симптомом коронавируса может быть заложенность ушей. Причем, по словам специалиста, этот признак не такой уж и редкий. Согласно результатам ученых из Турции, которые исследовали состояние 172 зараженных пациентов, уши были заложены у 31 из них.

Кроме того, на заложенность ушей жаловались и те, кто переболел коронавирусом в легкой форме. При этом такой же симптом может быть и при обычном ОРВИ. Пшеничная напомнила, что если заложенность наблюдается в течение нескольких дней и не проходит, и появляются болезненные ощущения, следует обратиться ко врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор нашел COVID-19 в транспорте и торговых центрах.

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