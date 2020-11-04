В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может проявляться коронавирус

В Роспотребнадзоре назвали еще один симптом заболевания коронавирусной инфекцией. О нем рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как сообщает РИА Новости, дополнительным симптомом коронавируса может быть заложенность ушей. Причем, по словам специалиста, этот признак не такой уж и редкий. Согласно результатам ученых из Турции, которые исследовали состояние 172 зараженных пациентов, уши были заложены у 31 из них.

Кроме того, на заложенность ушей жаловались и те, кто переболел коронавирусом в легкой форме. При этом такой же симптом может быть и при обычном ОРВИ. Пшеничная напомнила, что если заложенность наблюдается в течение нескольких дней и не проходит, и появляются болезненные ощущения, следует обратиться ко врачу.

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