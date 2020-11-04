Роспотребнадзор нашел COVID-19 в транспорте и торговых центрах

Роспотребнадзор нашел COVID-19 в транспорте и торговых центрах
Образцы коронавируса нашли в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сотрудники Роспотребнадзора проверили российские больницы, магазины, продукты питания и общественный транспорт на наличие образцов коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, образцы коронавируса нашли только на поверхностях объектов окружающей среды. Известно, что в продуктах питания его вирус не был обнаружен.

Всего специалисты исследовали более 220 тысяч смывов, взятых с объектов окружающей среды. Коронавирус нашли в 322 смывах из медучреждений, торговых и транспортных объектах. Это составляет всего 0,15% от общего числа.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают работу в указанном направлении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко назвал места, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом. Как заметил специалист, в условиях пандемии, выбирая между лифтом и лестницами, следует отдать предпочтение последним.

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