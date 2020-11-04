Онищенко назвал места, где можно «незаметно» заразиться коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, где чаще всего можно «незаметно» подхватить коронавирусную инфекцию.

По словам Онищенко, с наибольшей долей вероятности коронавирусом можно заразиться, проехавшись в метро в час пик. В это время в подземном транспорте необходимо с особой осторожностью отнестись к своему здоровью, надев маску и перчатки, передает «Вечерняя Москва».

Как заметил специалист, в условиях пандемии, выбирая между лифтом и лестницами, следует отдать предпочтение последним. Кроме того, ковидом можно инфицироваться в коммунальных квартирах, на эскалаторах и в вагонах старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассчитывают на снижение прироста Covid-19 весной 2021 года.