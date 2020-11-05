От коронавируса в Петербурге умерли еще 26 человек

Пандемия продолжает набирать обороты: в городе объявили вторую волну.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 4024 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 26 человек.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 66 тысяч петербуржцев. При этом более 40,9 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более 1,69 миллиона человек и более 29 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что стало известно, из-за чего можно повторно заболеть коронавирусом. Не у каждого, кто переболел коронавирусом, может выработаться естественный иммунитет.