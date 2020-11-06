В Петербурге за сутки скончались 54 ковид-пациента

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 54 смерти пациентов, сдавших положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа.

Город до сих пор стабильно занимает второе место по количеству погибших. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.РФ», его опережает только Москва.

За указанный период болезнь подтвердили у 1 171 горожан. Из больниц города выписали 563 пациента. Сдали тесты 44 536 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы отпразднуют Новый год в онлайн-формате из-за коронавируса.