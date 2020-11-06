В Петербурге за сутки скончались 54 ковид-пациента

В Петербурге за сутки скончались 54 ковид-пациента
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 54 смерти пациентов, сдавших положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа.

Город до сих пор стабильно занимает второе место по количеству погибших. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.РФ», его опережает только Москва.

За указанный период болезнь подтвердили у 1 171 горожан. Из больниц города выписали 563 пациента. Сдали тесты 44 536 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы отпразднуют Новый год в онлайн-формате из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб оперштаб пандемия умершие от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД назвал отравление Алексея Навального «спектаклем»
Послание к человеку, Чудо Света, АвтоБлогерШоу: куда сходить в Петербурге в ...
СЗТУ в этом году изъяло в два раза больше нелегальных сигарет, чем в прошлом
Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли в Черном море
Петербург признали лучшим городом для гостиничного бизнеса
Росгвардейцы задержали магазинных воров в Колпино и Красном Селе
На проспекте Непокоренных росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого ...
Вирусолог: плато по коронавирусу продлится до весны