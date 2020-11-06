Петербуржца арестовали из-за угроз следователю по WhatsApp

Мужчина признал свою вину и просил о домашнем аресте.

В Санкт-Петербурге сегодня, 6 ноября, арестовали мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Октябрьский районный суд отправил гражданина в СИЗО до 30 декабря 2020 года.

По предварительным данным, мужчина угрожал следователю СК РФ по WhatsApp. Перед возбуждением уголовного дела злоумышленник выслушал приговор по другому делу. Его считают обладателем большого опыта преступной деятельности, поэтому мужчине отказали в домашнем аресте.

Свою вину гражданин признал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал водителя за смертельное ДТП на Домостроительной улице. Следователи считают, что водитель иномарки был пьян и летел по Домостроительной улице со скоростью около 100 км/ч.