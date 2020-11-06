В Ленобласти ожидается сильный ветер

В Ленобласти ожидается сильный ветер
Последствия ветра в Купчино. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Спасатели предупреждают местных жителей о непогоде.

В Ленинградской области в ночь с 6 на 7 ноября ожидается усиление ветра. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ожидается, что погода ухудшится после 11 часов вечер, ветер утихнет только в шесть утра. Спасатели рекомендуют местным жителям не выходить из дома без надобности, а также беречь свои автомобили от возможных повреждений. На дорогах возможны ДТП, а также вероятны повреждения на ЛЭП и линиях связи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплоэнергетики Петербурга готовятся к резкому похолоданию. С начала отопительного сезона батареи в квартирах работают на минимальном режиме, рассчитанном на уличную температуру не ниже +8…+10 градусов.

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