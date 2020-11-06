Теплоэнергетики Петербурга готовятся к резкому похолоданию

В автоматическом режиме смена подачи тепла произойдет на всех теплоэлектроцентралях и 60% городских котельных. На остальных источниках температуру теплоносителя отрегулируют в ручном режиме операторы котельных — по утвержденным графикам. Фото: pixabay.com

В автоматическом режиме смена подачи тепла произойдет на всех теплоэлектроцентралях и 60% городских котельных. На остальных источниках температуру теплоносителя отрегулируют в ручном режиме операторы котельных — по утвержденным графикам. Фото: pixabay.com

С воскресенья, 8 ноября, ТЭЦ и котельные Северной столицы сменят режим подачи на тепла на параметры, рассчитанные на среднесуточную температуру в 0…+2 градуса.

С начала отопительного сезона батареи в квартирах работают на минимальном режиме, рассчитанном на уличную температуру не ниже +8…+10 градусов. Губернатор Александр Беглов напомнил, что уже на следующей неделе в Петербурге обещают минусовые показатели термометров по ночам.

Глава Петербурга добавил, что в городе была проведена объемная подготовка к зимнему сезону: в частности, все планово-профилактические работы и обследования выполнены, как и испытания теплосетей. На данный момент в Северной столице тепло и горячую воду в домах обеспечивают 15 ТЭЦ, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и свыше 8,8 тысяч километров теплосетей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее ветер и непогода в Петербурге заставили закрыть Кронштадскую дамбу.