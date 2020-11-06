Экс-тренер «Зенита» получил положительный результат теста на коронавирус

Специалист находится на самоизоляции и нормально себя чувствует.

Бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини получил положительный результат тест на коронавирус. Он сдал анализ перед участием своих подопечных в международных матчах. Специалист не замечает симптомов заболевания, но был вынужден отправиться на самоизоляцию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Итальянской федерации футбола (FIGC).

Главный тренер сборной Италии сможет вернуться к работе только после выздоровления и соблюдения всех мер, предусмотренных правилами и протоколами УЕФА и FIGC.

Напоминаем, что Манчини сотрудничал с петербургским клубом с 2017 по 2018 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак оценил шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Лацио».