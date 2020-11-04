Семак оценил шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча с итальянским «Лацио». По его словам, несмотря на ничью, зенитовцы все же сохранили шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Матч группового этапа Лиги чемпионов проходил на «Газпром Арене» в Петербурге в среду, 4 ноября. Встреча завершилась ничьей 1:1. Забитыми мячами отличились Александр Ерохин и Кайседо.

По результатам трех матчей Лиги чемпионов «Зенит» смог заработать только одно очко. Как отметил тренер «Зенита» Сергей Семак, у его команды сохранились небольшие шансы на выход в плей-офф.

«Естественно, нужно набирать и смотреть как соперники будут набирать. В двух домашних матчах мы набрали всего одно очко», — цитирует спортивного специалиста пресс-служба «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что после серии поражений «Зенита» для многих болельщиков Сергей Семак и капитан Артем Дзюба стали изгоями.