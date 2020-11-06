Джонни Депп больше не сыграет в фильмах про «Пиратов Карибского моря»

Disney не хочет сотрудничать с актером из-за судебных разбирательств.

Актер Джонни Депп не снимется в продолжении «Пиратов Карибского моря», так как Disney отказался от сотрудничества с ним. Компания не хочет связываться со знаменитостью из-за череды судебных разбирательств, связанных с ним.

Напоминаем, что Джонни Депп на протяжении несколько лет судится со своей бывшей супругой Эмбер Херд из-за насилия в отношениях. Оба имеют множество претензий друг к другу, но именно актер потерпел поражение в рамках тяжб. После этого Депп в очередной раз потерял работу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшие женщины Джонни Деппа вступились за него в суде. Райдер в своем обращении вспомнила года, когда была помолвлена с Деппом. Высказалась и бывшая жена актера, Ванесса Паради.