Больше не пират и не волшебник: Джонни Деппа заставили уйти из франшизы «Фантастические твари»

Голливудский актер Джонни Депп больше не будет исполнять роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

Инициатором ухода Джонни Деппа из франшизы стала студия Warner Bros. Об этом актер сам сообщил на своей странице в Instagram. Артист отметил, что решил с уважением отнестись к просьбе студии покинуть франшизу.

Релиз третьего фильма франшизы был намечен на следующий год. Предполагалось, что всего «Фантастические твари» будут состоять из пяти фильмов. При этом в последнем состоится легендарная дуэль между Геллертом Гриндевальдом и Альбусом Дамблдором.

Отметим, ранее Депп проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете из-за сообщений об избиении им якобы его бывшей жены Эмбер Херд.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Джонни Депп больше не сыграет в фильмах про «Пиратов Карибского моря».