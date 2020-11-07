Петербург – в топе городов с лучшими отелями для мужчин

Санкт-Петербург оказался в десятке городов, в которых находятся популярные среди мужчин отели. Исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню мужчин, который отмечают 7 ноября.

Специалисты сервиса решили опросить мужскую часть пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каких городах России предпочитают останавливаться мужчины.

Так, выяснилось, что большинство туристов (более 22%) в мужской компании предпочитают останавливаться в московских гостиницах. Петербург по популярности оказался на втором месте (почти 18%). Тройку лидеров замыкает Судак.

В список также попали такие города как Осташков, Псков, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что трамвайным маршрутом «Перый туристический» в Петербурге за год воспользовались 13,5 тысяч пассажиров.