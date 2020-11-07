Петербург идет на температурный рекорд: город ждет теплая суббота без дождей

Петербург идет на температурный рекорд: город ждет теплая суббота без дождей
Петропавловская крепость. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В субботу, 7 ноября, жителей Петербурга ждет не самая плохая погода. Стараниями гребня антициклона в Северной столице не будет дождей. Настроение горожанам может омрачить только ветер. Зато температура может показать очередной рекорд.

Такой прогноз дал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять гребень антициклона.

В результате в Петербурге ожидается погода с переменной облачностью без дождей.

При этом температурные показатели превысят норму на 6-7 градусов. Воздух сможет прогреться до +12 градусов.

Специалист не исключил, что сегодня Петербург сможет обновить суточный рекорд максимальной температуры. Прежний рекорд был установлен в 1930-м году на отметке +11,2 градуса.

Ветер при этом 7 ноября, как ожидается, разгонится до 10 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге из-за непогоды пришлось закрывать дамбу.

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