Раскрыт новый необычный способ кражи денег с карт

Мошенники в России перешли на новый уровень. Теперь деньги с карт россиян они воруют, используя фейковый видеоролик о якобы причитающихся гражданам выплатах.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники использовали кадры пресс-конференции правительства. Смонтированный фейковый ролик содержит выступления министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова

Ролик начинается кадрами из выпуска новостей. Он завершается инструкцией, как узнать о якобы причитающихся гражданам выплатах от государства и получить их. При это в комментариях к видео есть ссылка на сайт, который имитирует страницы государственных органов. Деньги там обещают перевести на карту за несколько минут. Выплаты якобы могут получить даже граждане СНГ.

В результате пользователи вводят данные банковских карт и теряют деньги.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге мошенники за деньги продают организациям бесплатные QR-коды для работы.