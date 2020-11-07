Эксперт рассказала, какие данные пользователей выдают фото в соцсетях

Эксперт рассказала, какие данные пользователей выдают фото в соцсетях
Эксперты советуют серьезно относится к фото в социальных сетях. Фото: pixabay.com

Информацию о пользователе могут выдать не только фотографии документов, билетов и банковских карт. Данные можно почерпнуть даже из простых снимков в социальных сетях.

Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. По ее словам, отдельные фотографии пользователей в социальных сетях могут быть, на первый взгляд, безобидными. Однако в некоторых случаях они могут стать ценными для преступников.

Так, например, пользователь может опубликовать фото своего дома, затем похвастаться новой техникой, а затем сообщить об отпуске. Этой информацией и могут воспользоваться злоумышленники, которые вскроют квартиру, передает агентство «Прайм».

Задачу таким преступникам облегчают геометки на фото.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новом способе, который мошенники используют для кражи денег с банковских карт.

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