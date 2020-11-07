В Петербурге за сутки выявили более тысячи заразившихся COVID-19

В Петербурге продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в городе выявили более тысячи заразившихся.

Об этом в субботу, 7 ноября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Уточняется, что прирост заболевших в Северной столице составил 1258 человек.

В России при этом прирост за сутки превысил 20 тысяч человек. За все время общее число заболевших перевалило за 1,7 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге каждый день проводят обследования на коронавирус. Так, за последние сутки на коронавирус обследовали 40210 человек. Почти четыре тысячи человек вынуждены находиться под наблюдением медиков. Часть из них соблюдает режим самоизоляции. Почти половина обратилась к медикам после контакта с теми, у кого уже был подтвержден диагноз.