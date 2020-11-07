За сутки на коронавирус проверили еще 40 тысяч петербуржцев

За сутки на коронавирус проверили еще 40 тысяч петербуржцев
В России наращивают объемы тестирования на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Петербурге обостряется ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Проверять горожан на заболевание в Северной столице продолжают каждый день.

Так, за последние сутки на коронавирус обследовали 40210 человек. Об этом говорят последние данные, которые городской штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал в субботу, 7 ноября.

Уточняется, что под медицинским наблюдением остаются 3889 человек. При этом большая часть из них соблюдает самоизоляцию. Еще 1867 человек наблюдаются у врачей после контакта с теми, у кого подтвердили диагноз, а 52 – помещены в обсерваторы.

Работать также продолжает Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки на номер 122 поступило более тысячи вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургские вузы просят провести зимнюю сессию удаленно. Студентов также рекомендуют перевести на дистанционное обучение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус в петербурге новости спб обследование тесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки выявили более тысячи заразившихся COVID-19
Карешинг закончил аренду в ДТП у Володарского моста
За сутки на коронавирус проверили еще 40 тысяч петербуржцев
Житель Гатчины получил ожоги при ночном пожаре
Эксперт рассказала, какие данные пользователей выдают фото в соцсетях
В Петербурге ответственность за успеваемость детей на «дистанционке» ...
Раскрыт новый необычный способ кражи денег с карт
Петербург идет на температурный рекорд: город ждет теплая суббота без дождей