За сутки на коронавирус проверили еще 40 тысяч петербуржцев

В Петербурге обостряется ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Проверять горожан на заболевание в Северной столице продолжают каждый день.

Так, за последние сутки на коронавирус обследовали 40210 человек. Об этом говорят последние данные, которые городской штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал в субботу, 7 ноября.

Уточняется, что под медицинским наблюдением остаются 3889 человек. При этом большая часть из них соблюдает самоизоляцию. Еще 1867 человек наблюдаются у врачей после контакта с теми, у кого подтвердили диагноз, а 52 – помещены в обсерваторы.

Работать также продолжает Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки на номер 122 поступило более тысячи вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургские вузы просят провести зимнюю сессию удаленно. Студентов также рекомендуют перевести на дистанционное обучение.