Петербург держит второе место по приросту заболевших COVID-19

В Петербурге - почти 70 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге - почти 70 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Санкт-Петербург продолжает занимать следующее место за Москвой по приросту новых выявленных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Отметим, что за последние сутки число заболевших в Северной столице пополнилось 1258 пациентами.

При этом за все время пандемии в Петербурге было подтверждено более 68 тысяч случаев коронавируса. В России это число перевалило за 1,7 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала оценку ситуации с коронавирусом в России. В организации отметили, что в России быстро наращивают темпы тестирования населения на коронавирус. В стране также принимаются комплексные меры, однако число заболевших пока продолжает расти.