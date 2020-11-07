ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России
Обстановка с коронавирусом в России остается сложной. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала оценку ситуации с коронавирусом в России. Делать прогнозы при этом ее представители не стали.

Как отметила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, в России быстро наращивают темпы тестирования населения на коронавирус, сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, представитель ВОЗ обратила внимание на то, что в стране принимаются комплексные меры, однако, как в других странах, число заболевших пока растет.

Вуйнович также добавила, что спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране, ей сложно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самым настораживающем симптоме новой коронавирусной инфекции. По мнению врача иммунолога-аллерголог, таким является отдышка. Следить за частотой дыхания, по словам специалиста, нужно в состоянии покоя.

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