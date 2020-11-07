Назван самый настораживающий симптом коронавируса

Симптомом новой коронавирусной инфекции, который должен беспокоить пациента больше всего, является отдышка. Такое мнение высказал российский врач иммуналог-аллерголог Владимир Болибок.

Как отметил специалист, следить за частотой дыхания нужно в состоянии покоя. Так, например, дышать становится труднее, при повышении температуры, передает «Лента.ру».

Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если человек дышит часто, это может говорить о дыхательной недостаточности.

Опасна и отдышка, которая сочетается с тахикардией.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в очередной раз зафиксировали рекордную смертность. По этому показателю октябрь оказался в этом году на втором месте. Октябрь по показателю смертности обогнал только июнь, когда в Северной столице умерло более семи тысяч человек.