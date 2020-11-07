В Петербурге за октябрь зафиксировали рекордную смертность

В Петербурге за октябрь зафиксировали рекордную смертность
В Петербурге выросла смертность. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге в октябре этого года зафиксировали рекордно высокое количество смертей. По этому показателю месяц оказался на втором месте.

По результатам прошлого месяца в Петербурге скончались 6 561 человек. Октябрь по показателю смертности обогнал только июнь, когда в Северной столице умерло более семи тысяч человек.

Такие данные опубликовал комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга.

Уточняется, что в октябре по сравнению с сентябрем этого года количество смертей увеличилось на 825. По статистике, июнь и октябрь – рекордные месяца по количеству смертей за последние 10 лет наблюдений.

До этого максимальное число смертей фиксировали в январе прошлого года. Тогда оно превысило 5,5 тыс. человек.

При этом рекордным по количеству смертей за год стал 2012-й год, когда скончалось более 62 тысяч петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург успел обогнать Москву по количеству погибших от коронавируса.

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