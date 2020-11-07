В Приморском районе полиция нашла набитую мигрантами квартиру

В Приморском районе полиция нашла набитую мигрантами квартиру
Проверка полиции. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Приморском районе Петербурга полиция провела рейд в поисках квартир, которые незаконно сдаются в аренду. В одной из них правоохранители нашли 11 мигрантов.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Всего правоохранители осмотрели около трех тысяч квартир в 24 домах. В них нашли 59 квартир, которые сдавались в аренду. Ее законность вызвала у полиции подозрения.

В результате был выявлен факт массового проживания мигрантов в одной из квартир. Там проживало 11 иностранцев. Их привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на Садовой улице задержали мигранта, устроившего смертельную поножовщину после пьянки.

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