Пьяный дачник выстрелил в женщину в Ленобласти

В Ленинградской области задержали местного жителя, который устроил в Матросово стрельбу из «травмата».

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию женщина обратилась накануне, 6 ноября. По ее словам, в Матросово в нее стрелял мужчина. Стрельбу открыл один из дачников.

Злоумышленника задержали, он оказался пьян.

По статье «Мелкое хулиганство» в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Впрочем, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Ранее gazeta.spb.ru писала о стрельбе, которую устроил пьяный петербуржец в Курортном районе.