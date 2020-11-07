Пьяный дачник выстрелил в женщину в Ленобласти

В Ленинградской области задержали местного жителя, который устроил в Матросово стрельбу из «травмата».
Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию женщина обратилась накануне, 6 ноября. По ее словам, в Матросово в нее стрелял мужчина. Стрельбу открыл один из дачников.
Злоумышленника задержали, он оказался пьян.
По статье «Мелкое хулиганство» в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Впрочем, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.
Ранее gazeta.spb.ru писала о стрельбе, которую устроил пьяный петербуржец в Курортном районе.