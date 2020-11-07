Пьяный дачник выстрелил в женщину в Ленобласти

Пьяный дачник выстрелил в женщину в Ленобласти
В Ленобласти устроили стрельбу. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области задержали местного жителя, который устроил в Матросово стрельбу из «травмата».

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию женщина обратилась накануне, 6 ноября. По ее словам, в Матросово в нее стрелял мужчина. Стрельбу открыл один из дачников.

Злоумышленника задержали, он оказался пьян.

По статье «Мелкое хулиганство» в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Впрочем, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Ранее gazeta.spb.ru писала о стрельбе, которую устроил пьяный петербуржец в Курортном районе.

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