Пьяный петербуржец устроил стрельбу из ружья в Курортном районе

Пьяный петербуржец устроил стрельбу из ружья в Курортном районе
Выстрелы в Курортном районе. Фото: wikipedia.org

В Северной столице мужчина, находясь в алкогольном опьянении с охотничьим ружьем в руках, был задержан участковым. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 31 октября примерно в 17:30 возле одного из домов по 16-му Кварталу поселка Песочный. Участковый проводил профилактический рейд по данному месту и услышал звуки выстрелов. Сотрудник полиции направился к месту стрельбы.

Оказалось, по версии следствия, мужчина 1975 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В его руках было охотничье одноствольное ружье. Кроме этого, в ходе проверки было выяснено, что в доме также хранится и пистолет. При этом у мужчины есть лицензия на оружие.

На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пьяный водитель протаранил восемь машин.

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