Нетрезвый водитель «Шевроле» протаранил восемь машин в Петербурге

В Альпийском переулке "Шевроле" собрал пять припаркованных машин, а до этого - еще три, на Белградской улице. Фото: https://vk.com/spb_today

В Альпийском переулке "Шевроле" собрал пять припаркованных машин, а до этого - еще три, на Белградской улице. Фото: https://vk.com/spb_today

В субботу, 31 октября, в Альпийском переулке днем произошло массовое ДТП: нетрезвый водитель «собрал» сразу восемь припаркованных у обочины автомобилей.

О произошедшем рассказали очевидцы, поделившись фотографиями с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Злостного нарушителя остановили только возмущенные автомобилисты, чье имущество пострадало — возможно, иначе водитель протаранил бы еще больше машин.

Примечательно, что мужчина за рулем «Шевроле» двигался во встречном направлении по переулку с односторонним движением. Ключи от автомобиля у него отобрали встревоженные водители, которые затем передали дебошира сотрудникам ГИБДД. Правоохранители проверяют инцидент, а также устанавливают сумму ущерба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Зеленогорском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек.