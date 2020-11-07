Эксперты рассказали, что делать семье заболевшего коронавирусом

Всем членам семьи стоит соблюдать самоизоляцию до полного выздоровления.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что делать членам семьи, в котором кто-то заболел коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что в первую очередь нужно изолировать человека, получившего положительный результат на коронавирус. Люди, которые с ним проживают, должны как можно меньше контактировать с пациентом и вызвать врача на дом. Отмечается, что родственники с большой вероятностью тоже заражены и должны соблюдать режим самоизоляции.

При уходе за больным нужно надевать средства индивидуальной защиты, дезинфицировать поверхности несколько раз в день, проветривать помещение.

«Обязательно для больного должна быть отдельная посуда, после использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи»,

— отметила Руженцова.

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