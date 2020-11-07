Жорин рассказал, кто получит многомиллионное наследство Жванецкого

Жорин рассказал, кто получит многомиллионное наследство Жванецкого
Михаил Жванецкий. Фото: Wikipedia

На половину имущества может рассчитывать супруга сатирика.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому может достаться многомиллионное наследство умершего сатирика Михаила Жванецкого. По предварительным данным, имущество артиста оценивается в 100 миллионов рублей. На половину имущества, нажитого в браке, может рассчитывать вдова. Другую часть распределят между наследниками первой очереди. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Защитник отметил, что есть внебрачные дети, которым предстоит доказать свое родство, чтобы иметь возможность рассчитывать на наследство. Жорин добавил, что если считать шестого предполагаемого сына, то каждый ребенок Жванецкого может получить по одной седьмой от половины наследства.

При этом возможно, что сатирик оставил завещание. В таком случае имущество достанется тем, кому его пожелал оставить Жванецкий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров написал трогательное стихотворение о скончавшемся Жванецком.

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