Шнуров написал трогательное стихотворение о скончавшемся Жванецком

Артист уверяет, что сатирик лучше других понимал: что такое хорошо, а что такое плохо.

Музыкант Сергей Шнуров написал трогательное стихотворение о смерти сатирика Михаила Жванецкого. Его он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист написал, что Жванецкий «ребячился с нами не по-детски» и что для многих его кончина стала грустной новостью. Шнуров объяснил, что для него самого значит сатирик: для певца он является «камертоном», благодаря которому всегда можно было понять, что такое хорошо, а что такое плохо.

«Нет авторитета. Не стало капли самой важной малой, Сломалось главное, то что под сердцем где-то»,

— написал артист.

Напоминаем, что известность Михаилу Жванецкому принесли его сатирические монологи, которые он писал как для собственных выступлений, так и для концертов других артистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий. О причинах смерти ничего не сообщается, дата и место прощания пока также остаются неизвестны.