На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий. Фото: Wikipedia

В пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти знаменитого писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего и актера Михаила Жванецкого.

Умершему комику было 86 лет. Трагическую новость передает ТАСС, уход Жванецкого подтвердили близкие сатирика. О причинах смерти ничего не сообщается, дата и место прощания пока также остаются неизвестны. Отметим, что в октябре текущего года появилась информация, что артист принял решение уйти со сцены из-за состояния здоровья.

Известность Михаилу Жванецкому принесли его сатирические монологи, которые он писал как для собственных выступлений, так и для концертов других артистов. Многие годы Жванецкого объединяло творческое сотрудничество с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 ноября в Петербурге скончался архитектор Владимир Попов.

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На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий