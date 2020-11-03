В Петербурге скончался народный архитектор России Владимир Попов

В Петербурге скончался народный архитектор России Владимир Попов
Соболезнования по поводу кончины архитектора также выразили в Академии художеств. Фото: Instagram @spb_academy_fine.arts

Во вторник, 3 ноября, стало известно о кончине народного архитектора России, почетного президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимира Попова.

Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Причины смерти, как и дата и место прощания, неизвестны. Свои соболезнования родным и близким архитектора в связи с его уходом принес губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он подчеркнул, что Владимир Попова посвятил свою жизнь развитию архитектурного облика Ленинграда и Санкт-Петербурга и создал немало городских архитектурных достопримечательностей.

К примеру, Попов работал над созданием Триумфальной арки Победы в Красном Селе, памятниками Александру Невскому в Усть-Ижоре и на площади Александра Невского, а также архитектурным обликом станций метро «Обухово» и «Садовая-1».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти директора фильмов «Джентльмены удачи» и «Большая перемена» Александры Демидовой.

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