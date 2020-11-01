Скончалась директор фильма «Джентльмены удачи» Александра Демидова

В возрасте 86 лет скончалась директор советских фильмов «Джентльмены удачи» и «Большая перемена». Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Александра Демидова родилась в Москве в 1934 году. Женщина за свою карьеру смогла создать 30 картин на «Мосфильме». В ее послужном списке числятся такие работы, как «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Сталкер», «Сказка странствий» и «Формула любви». Напомним, до кинопроизводства Демидова училась во ВГИКе на экономическом факультете.

Свои соболезнования семье и близким Александры принесли в Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ, а также в Союзе кинематографистов России.

«29 октября 2020 года умерла директор фильмов, член Союза кинематографистов России Александра Тимофеевна Демидова. Александра Тимофеевна была одним из ведущих директоров фильмов отечественной киноиндустрии, чьи кинокартины были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремиями», – говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

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