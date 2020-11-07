Смольный объяснил закрытие фудкортов

Власти хотели таким образом предотвратить распространение коронавируса.

В Санкт-Петербурге прекратили свою работу фудкорты. Властям города пришлось ограничить их работу, чтобы уберечь здоровье людей. Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что эта мера «наиболее ощутимая» из всех, но иначе было нельзя. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он объяснил, что в фудкортах обычно большое скопление людей – это способствует распространению инфекции. Елин также убежден, что часто туда приходят не чтобы поесть, а просто скоротать время. Поэтому нужно ограничить «такие точки притяжения».

Для властей при формировании нового перечня было важно уберечь наиболее уязвимые категории населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года.