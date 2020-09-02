Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года

Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года
Кинотеатры могут открыться совсем скоро. Фото: unsplash.com

Уже в этом месяце в Северной столице заработают театры и кинотеатры, фуд-корты и фуд-плейсы, а пансионаты, дома отдыха и санатории начнут принимать и размещать у себя отдыхающих. Gazeta.SPb.ru рассказывает об этих и других объектах города, которые возобновят свою работу в сентябре.

В период постпандемии коронавируса в Петербурге снимается ряд ограничений, введенных ранее из-за опасности распространения Covid-19. Так, по данным Смольного, с 7 сентября петербуржцы смогут получать социальные услуги не удаленно, а в помещениях соответствующих организаций. Конечно, для этого нужно будет следовать всем требованиям Роспотребнадзора: заранее записываться, носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и т.д.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

С 12 сентября в Петербурге наконец можно будет сходить в театр или кино, ведь они возобновят свою работу. Вместе с ними откроются и другие организации исполнительских искусств.

Кроме того, снимается запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан. Для детей эти ограничения будут действовать до 20 сентября. Исключение составляют лишь события, проводимые театрами и кинотеатрами, но при условии присутствия родителей.

Возобновляются розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования в торговых центрах. Также заработают фуд-корты и фуд-плейсы.

Пансионаты, дома отдыха, санатории и другие объекты санаторно-курортного лечения смогут принимать постояльцев.

Больше не понадобится предварительная запись в бассейны и фитнес-центры, а также библиотеки и архивы.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, что владельцы и сотрудники кинотеатров забили тревогу — ограничения на работу этих объектов в Петербурге были продлены. За бизнесменов вступилась Ассоциация владельцев кинотеатров. Корреспонденту нашего издания удалось узнать, сколько понадобится средств, чтобы восполнить потери в связи с длительным простоем из-за коронавируса одного только зала.

Напомним, что многие ограничения, появившиеся в Петербурге ввиду опасности распространения коронавирусной инфекции, были введены еще в марте.

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