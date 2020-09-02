Коронавирус в Петербурге атаковал еще 189 человек

В России коронавирусом заболели более миллиона человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России коронавирусом заболели более миллиона человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки в Северной столице выявили еще 189 заболевших.

Такие данные в среду, 2 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, число заболевших за все время пандемии составляет более 37 тысяч человек.

В России, между тем, общее число заразившихся накануне уже успело перевалить за миллион. Только за последние сутки было выявлено еще почти пять тысяч заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что каждый десятый житель Петербурга имеет антитела к коронавируса. Такие данные получил Европейский университет в Петербурге. В тестировании участвовали более тысячи местных жителей, которым больше 18 лет. Кроме того, отмечалось, что к середине августа коронавирусом переболеть успели 13% петербуржцев.