Коронавирус в Петербурге атаковал еще 189 человек

В Петербурге растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки в Северной столице выявили еще 189 заболевших.
Такие данные в среду, 2 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, число заболевших за все время пандемии составляет более 37 тысяч человек.
В России, между тем, общее число заразившихся накануне уже успело перевалить за миллион. Только за последние сутки было выявлено еще почти пять тысяч заболевших.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что каждый десятый житель Петербурга имеет антитела к коронавируса. Такие данные получил Европейский университет в Петербурге. В тестировании участвовали более тысячи местных жителей, которым больше 18 лет. Кроме того, отмечалось, что к середине августа коронавирусом переболеть успели 13% петербуржцев.