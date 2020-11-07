Мясников перечислил ошибки при лечении коронавируса

Он согласился с тем, что на амбулаторном этапе не стоит мешать организму бороться с инфекцией.

Врач Александр Мясников рассказал об ошибках при лечении коронавируса на YouTube-канале Владимира Соловьева. Он согласился с мнением, что на амбулаторном этапе нельзя мешать организму бороться с инфекцией. На помощь нужно приходить тогда, когда он не справляется с ней самостоятельно.

Мясников вспомнил случай, когда пациенту, заболевшего легкой формой коронавируса, сделали множество уколов в живот. Он не понимает, как ему удалось выжить после этого. Также ему давали серьезные препараты, которые обычно принимают тяжелые пациенты.

Врач добавил, что некоторые граждане сами устраивают панику и начинают скупать различные лекарства и назначать себе КТ.

«Ну, у тебя время полежать подумать о своем о чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей»,

— пояснил медик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге составили список болезней, с которыми советуют уйти на «удаленку».