Эксперт: отношение США к России с приходом Байдена не станет лучше

Эксперт: отношение США к России с приходом Байдена не станет лучше
Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что с приходом Джозефа Байдена к президентству в США не стоит ожидать положительных действий в отношении к России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Леонида Слуцкого, Джо Байден настроен против России скорее негативно, так как он еще вместе с экс-президентом США Бараком Обамой запустили ограничения для сдерживания России.

Кроме этого, Леонид Слуцкий отметил, что Россия готова работать с любым президентом США.

«Но Россия — и это было заявлено на самом высоком уровне — готова работать с любым президентом США. Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости», – дополнил Леонид Слуцкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что лидеры стран поздравляют Джо Байдена с победой на выборах в президенты США.

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