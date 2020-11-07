Эксперт: отношение США к России с приходом Байдена не станет лучше

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что с приходом Джозефа Байдена к президентству в США не стоит ожидать положительных действий в отношении к России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Леонида Слуцкого, Джо Байден настроен против России скорее негативно, так как он еще вместе с экс-президентом США Бараком Обамой запустили ограничения для сдерживания России.

Кроме этого, Леонид Слуцкий отметил, что Россия готова работать с любым президентом США.

«Но Россия — и это было заявлено на самом высоком уровне — готова работать с любым президентом США. Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости», – дополнил Леонид Слуцкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что лидеры стран поздравляют Джо Байдена с победой на выборах в президенты США.