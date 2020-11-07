В России назвали основные минусы социальной сети Facebook

В России назвали основные минусы социальной сети Facebook
Facebook. Фото: pixabay

Пользователей социальной сети Facebook в России попросили удалить приложение с телефона, особенно если данным мессенджером человек пользуется очень редко.

Как сообщает НСН со ссылкой на директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, данный призыв связан с тем, что социальная сеть следит за своими пользователями. Кроме этого, Facebook выстраивает ленту новостей скорее под себя, чем под человека. Пользователь будет видеть то, что интересно не ему, а самой сети.

«Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», – заявил Павел Мясоедов.

Также директор компании «Интеллектуальный резерв» предлагает не постоянным пользователям Facebookудалить приложение со своего смартфона, так как социальная сеть сжирает большое количество памяти на устройстве и в значительной степени влияет на расход батареи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи Facebook заявили о плохой работе социальной сети.

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