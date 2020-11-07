В России рассказали, как Google запоминает информацию о пользователях

Google может быть полезен для мошенников. Фото: pixabay

Google может быть полезен для мошенников. Фото: pixabay

Поисковая система Google сохраняет запросы своих пользователей с помощью специального голосового управления. Данная система предназначена для сбора и анализа данных, однако она может привлечь мошенников.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, Google запоминает определенные ключевые фразы пользователя, которые хранятся в базе данных. Как отмечает эксперт, делает это Google для сбора и анализа информации, чтобы в последствии формировать рекламу и организовывать поисковую систему с максимальным удобством для клиента.

При этом, если пользователя смогут взломать, то все данные о его запросах запросто утекут к мошенникам, которые воспользуются информацией о человек не в самых честных целях.

Для того, чтобы обезопасить себя, Павел Мясоедов советует следить за той информацией, которую знает о пользователях Google.

«Чтобы понять, что именно знает о вас компания, можно воспользоваться вкладкой «Мои действия» и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска», – подчеркнул Павел Мясоедов.

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