В Петербурге еще 1331 человек заразились COVID-19

Общее число случаев коронавируса в Петербурге с каждым днем только растет. За минувшие сутки в городе подтвердили более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 8 ноября. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране, суточный прирост зараженных COVID-19 составил 1331 человек.

Таким образом, всего за время коронавирусной пандемии в Петербурге выявлено 70 тыс. 23 случая заражения. Число активных пациентов, которые в настоящее время болеют, составляет 23 тыс. 72 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог рассказала, что делать, если рядом кто-то чихнул. Если рядом стоящий в общественном месте человек чихнул, нужно поменять маску и обработать руки антисептиком, рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.