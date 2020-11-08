Эпидемиолог рассказала, что делать, если рядом кто-то чихнул

Если рядом стоящий в общественном месте человек чихнул, нужно поменять маску и обработать руки антисептиком, рассказала замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Как сообщает РИА Новости, в таком случае маску нужно снимать аккуратно, не прикасаясь к наружной стороне. Будет лучше, если есть возможность умыть лицо и промыть нос.

Эксперт подчеркнула, что риск заражения коронавирусом и другими инфекциями можно значительно снизить, если соблюдать санитарно-гигиенические меры, в том числе надевая маски и перчатки.

Она также отметила, что на сегодняшний день нет каких-либо препаратов, эффективность которых при лечении коронавируса была бы доказана. В связи с этим Плоскирева посоветовала самостоятельно поддерживать свое здоровье.

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