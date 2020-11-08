Гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика зимой

Гонка за антиковидной вакциной достигнет пика в январе следующего года, заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.
Как сообщает РИА Новости, в первом месяце 2021 года будут готовы отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, в том числе «Спутник V» отечественного производства. Эксперт отмечает, что в это же время станут известны возможные сильные и опасные побочные эффекты. Но данные об эффективности препаратов будут доступны позднее.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Венгрия планирует закупить российскую вакцину в декабре. Первые дозы начнут получать в начале декабря, а крупномасштабные поставки начнутся со второй или третьей недели января.