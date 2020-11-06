Венгрия планирует закупить российскую вакцину в декабре

Крупномасштабные поставки начнут со второй или третьей недели января.

Власти Венгрии сообщили, что договорились о поставках российской вакцины от коронавируса. Первые дозы начнут получать в начале декабря, а крупномасштабные поставки начнутся со второй или третьей недели января. Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на видеозаявление министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

Отмечается, что сначала будут завершены клинические испытания вакцины, а затем решен вопрос с получением лицензии. В Венгрии добавили, что тоже намерены производить препарат в ближайшем будущем.

Напоминаем, что в ЕС высказались против использования вакцин, не прошедших европейскую сертификацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Елин прокомментировал новые ограничения в Петербурге. С 5 ноября власти Петербурга запретили работу фуд-кортов и детских комнат, ограничили деятельность государственных кружков и секций, настоятельно рекомендовали перевести на удаленку сотрудников в возрасте и с хроническими заболеваниями ввиду сложной эпидемиологической ситуации.