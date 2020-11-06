Вице-губернатор Елин прокомментировал новые ограничения в Петербурге

С 5 ноября власти Петербурга запретили работу фуд-кортов и детских комнат, ограничили деятельность государственных кружков и секций, настоятельно рекомендовали перевести на удаленку сотрудников в возрасте и с хроническими заболеваниями ввиду сложной эпидемиологической ситуации.

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин объяснил, что новые ограничения направлены, в первую на очередь, на защиту людей в группе высокого риска — пенсионеров и тех, кто страдает хроническими болезнями. Политик, однако, отметил, что режим самоизоляции пока не вводят, надеясь на сознательность работодателей и эффективность дистанционной работы.

Елин также добавил, что фуд-корты закрываются как места проведения досуга, не безопасные в текущих обстоятельствах, а не как предприятия общественного питания. По аналогичной причине приостановлена работа игровых комнат в торговых центрах.

«Сохраняя доступной государственную услугу, мы стимулируем семьи водить ребенка в такое общественное место», — объяснил вице-губернатор ограничения, коснувшиеся секций и кружков. Несмотря на это, учреждения предпрофессионального образования (спортивные, музыкальные, художественные школы и так далее) продолжат работать, как и частные учреждения дополнительного образования, где родители сами берут на себя ответственность за безопасность детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за месяц в общественном транспорте Петербурга обнаружили почти 500 нарушителей масочного режима.