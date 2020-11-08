От коронавируса умер еще 31 петербуржец

В Санкт-Петербурге продолжают регистрировать смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 31 летальный исход от коронавируса. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране, суточный прирост зараженных.

Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 4162 человека. В России общее число смертей от COVID-19 на сегодняшний день составляет 1 млн 774 тыс. 334 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще 34,2 тыс. человек. Кроме того, стало известно, что в настоящее время медики следят за состоянием здоровья 3375 горожан, которые болеют или могут быть заражены коронавирусом.