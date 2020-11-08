В Петербурге на коронавирус обследовали еще 34,2 тыс. человек

В Северной столице продолжаются массовые обследования населения на наличие коронавирусной инфекции в организме.

За последние сутки в городе обследовали 34 тыс. 233 петербуржца. Об этом стало известно в воскресенье, 8 ноября. Об этом свидетельствую данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Кроме того, стало известно, что в настоящее время медики следят за состоянием здоровья 3375 горожан, которые болеют или могут быть заражены коронавирусом. Из них 85 человек находятся в обсерваторе. На домашней самоизоляции сидят 1692 человек, а 1598 человек посадили на карантин в связи с контактом с зараженными.

В городе также продолжает работать Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки было обработано 713 вызовов. Узнать интересующую информацию о коронавирусе можно по номеру 122.

С начала октября гуманитарная помощь оказана 11 тыс. 165 нуждающимся петербуржцам. Волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика зимой.