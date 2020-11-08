В Санкт-Петербурге ждут прибытия руководства Минздрава из-за ситуации с COVID-19

В Санкт-Петербурге ждут прибытия руководства Минздрава из-за ситуации с COVID-19
Представителей руководства Минздрава направили в Петербург по указанию министра здравоохранения Михаила Мурашко. Фото: pixabay

Представители руководства Министерства здравоохранения России прибудут с визитом в Петербург с целью организационной поддержки в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в Минздраве.

Неделю назад губернатор Александр Беглов заявил, что новых случаев COVID-19 в городе «критически много», в связи с чем были анонсировано введение новых ограничений. На встрече с президентом 3 ноября Беглов отметил, что суточный прирост заболевших коронавирусом превысил отметку в 900 случаев, занято почти 80% развернутых в больницах коек, но резерв еще есть.

В сообщении Минздрава говорится, что в воскресенье, 8 октября, в Северную столице прибудут первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева. Целью визита станет оказание организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Представителей руководства Минздрава направили в Петербург по указанию министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург сохраняет второе место по заболеваемости COVID-19.

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