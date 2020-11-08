В Полежаевском парке нашли боеприпас времен ВОВ

Мину уже вывезли на полигон для дальнейшей ликвидации.

В Красносельском районе накануне, 7 ноября, обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Опасный предмет заметили в Полежаевском парке вблизи жилых домов. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые осмотрели находку и подтвердили, что перед ними – минометная мина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Силами ОМОН Росгвардии удалось вывезти боеприпас на полигон, где его планируют уничтожить. К счастью, никто не успел пострадать.

Напоминаем, что за один месяц в Петербурге и Ленобласти обнаружили более 300 боеприпасов. Часть из них представляла опасность даже спустя десятки лет лежания под землей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что военные ЗВО вывезли из Осиновой Рощи Петербурга семь боеприпасов времен ВОВ.